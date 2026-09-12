MasterChef'te görsel şölen: Geleneksel perde pilavı yarışmacıları zorladı | Perde pilavı tarifi!

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Unu derin bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açarak hamuru için belirtilen yumurta, yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğurduğunuz hamuru, bezelere ayırıp üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.