MasterChef'te görsel şölen: Geleneksel perde pilavı yarışmacıları zorladı | Perde pilavı tarifi!
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar, Türk mutfağının en seçkin ve yapılışı en zahmetli lezzetlerinden biri olan perde pilavı ile tezgah başına geçti. İzleyicilerde perde pilavının tarifini arama motorlarında aramaya başladı. İşte, ekran başındakilerin iştahını kabartan bu eşsiz yemeği evinde denemek isteyenler için püf noktalarıyla adım adım perde pilavı tarifi ve malzemeleri...
PERDE PİLAVI İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı un
2 adet yumurta
1 kahve fincanı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
İÇ PİLAVI İÇİN:
1 adet bütün tavuk (haşlanıp didiklenmiş)
3 su bardağı baldo pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
4.5 su bardağı tavuk suyu (tavuğu haşladığınız su)
1 su bardağı çiğ badem (kabuksuz)
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tuz
PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?
Unu derin bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açarak hamuru için belirtilen yumurta, yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğurduğunuz hamuru, bezelere ayırıp üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.