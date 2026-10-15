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MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi

MasterChef’te bu hafta yarışmacılar, İspanya mutfağının en özgün ve ikonik lezzetlerinden biri olan Tortilla Española (İspanyol Omleti) yapmak için tezgah başına geçti. Sadece patates, yumurta, soğan ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu geleneksel yemek, ekran başındakilerin iştahını kabarttı. İçi hafif nemli, dışı ise altın sarısı kıvamında pişen bu özel lezzet, şeflerden de tam not almayı başardı. Evde en lezzetli İspanyol omletini yapmak isteyenler için yarışmadaki tüm detayları ve şeflerin sırlarını derledik. İşte o enfes tarif ve püf noktaları...

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MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi - Sayfa 1

TORTİLLA ESPANOLA (İSPANYA OMLETİ) İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 adet büyük boy kuru soğan

5 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı (patatesleri pişirmek için)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

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MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi - Sayfa 2

TORTİLLA ESPANOLA (İSPANYA OMLETİ) NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup dörde bölün ve ardından ince yapraklar halinde dilimleyin. Soğanı ise piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayarak hazırlayın

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MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi - Sayfa 3

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve hafifçe kızdırın. Önce patatesleri, birkaç dakika sonra da soğanları tavaya ekleyin. Malzemeleri kızartmaktan ziyade zeytinyağında ağır ağır pişmeye bırakın. 

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MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi - Sayfa 4

Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika ara sıra karıştırarak kontrollü şekilde pişirin, ardından yağını iyice süzerek bir kaba alın.

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