MasterChef’te İspanya rüzgarı: Adım adım Tortilla Espanola (İspanya Omleti) tarifi
MasterChef’te bu hafta yarışmacılar, İspanya mutfağının en özgün ve ikonik lezzetlerinden biri olan Tortilla Española (İspanyol Omleti) yapmak için tezgah başına geçti. Sadece patates, yumurta, soğan ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu geleneksel yemek, ekran başındakilerin iştahını kabarttı. İçi hafif nemli, dışı ise altın sarısı kıvamında pişen bu özel lezzet, şeflerden de tam not almayı başardı. Evde en lezzetli İspanyol omletini yapmak isteyenler için yarışmadaki tüm detayları ve şeflerin sırlarını derledik. İşte o enfes tarif ve püf noktaları...
TORTİLLA ESPANOLA (İSPANYA OMLETİ) İÇİN MALZEMELER
4 adet orta boy patates
1 adet büyük boy kuru soğan
5 adet yumurta
1 su bardağı zeytinyağı (patatesleri pişirmek için)
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
TORTİLLA ESPANOLA (İSPANYA OMLETİ) NASIL YAPILIR?
Patatesleri soyup dörde bölün ve ardından ince yapraklar halinde dilimleyin. Soğanı ise piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayarak hazırlayın
Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve hafifçe kızdırın. Önce patatesleri, birkaç dakika sonra da soğanları tavaya ekleyin. Malzemeleri kızartmaktan ziyade zeytinyağında ağır ağır pişmeye bırakın.