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  4. MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır?

MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır?

MasterChef'te bugün heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın en kritik düellosunda karşı karşıya geliyor. MasterChef jürisinin bu akşamki düello konusu ise Türk ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olan mezeler olarak belirlendi. Takımlar, meze masasının başrolü olan ipeksi kıvamlı humusu en doğru teknikle hazırlamak için zamanla yarışıyor. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken, ekran başındaki izleyiciler de bu eşsiz tarifin detaylarını merak ediyor. Peki humus nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla humus tarifi...

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MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır? - Sayfa 1

HUMUS İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış ve kabukları tamamen soyulmuş nohut

1/2 su bardağı kaliteli, koyu kıvamlı tahin

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2 diş ezilmiş sarımsak

1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

1/2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2-3 adet buz küpü veya 3-4 yemek kaşığı soğuk haşlama suyu

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MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır? - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

Tereyağı veya zeytinyağı

Toz kırmızı biber

Kimyon

Birkaç adet bütün haşlanmış nohut.

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MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır? - Sayfa 3

HUMUS NASIL YAPILIR?

Geleneksel ve profesyonel mutfak sırlarına göre orijinal humusun yapımına, mutfak robotunda ilk olarak tahin ve taze sıkılmış limon suyunu çekerek başlayın. Bu iki malzemeyi mutfak robotunda yaklaşık 1 dakika boyunca, karışım rengi açılıp krema gibi hafif köpüklü bir kıvam alana kadar yüksek devirde pürüzsüzce çırpın.

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MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır? - Sayfa 4

Bu aşamada zeytinyağını, ezilmiş sarımsakları, kimyonu ve tuzu ekleyip robotu 30 saniye daha çalıştırarak aromaların homojen bir şekilde birbirine geçmesini sağlayın. Temel sos tabanınız tamamen pürüzsüzleştiğinde, sıra ana malzemeye gelecektir.

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