MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır?
MasterChef'te bugün heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın en kritik düellosunda karşı karşıya geliyor. MasterChef jürisinin bu akşamki düello konusu ise Türk ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olan mezeler olarak belirlendi. Takımlar, meze masasının başrolü olan ipeksi kıvamlı humusu en doğru teknikle hazırlamak için zamanla yarışıyor. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken, ekran başındaki izleyiciler de bu eşsiz tarifin detaylarını merak ediyor. Peki humus nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla humus tarifi...
HUMUS İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış ve kabukları tamamen soyulmuş nohut
1/2 su bardağı kaliteli, koyu kıvamlı tahin
3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
2 diş ezilmiş sarımsak
1/4 su bardağı sızma zeytinyağı
1/2 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2-3 adet buz küpü veya 3-4 yemek kaşığı soğuk haşlama suyu
ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
Tereyağı veya zeytinyağı
Toz kırmızı biber
Kimyon
Birkaç adet bütün haşlanmış nohut.
HUMUS NASIL YAPILIR?
Geleneksel ve profesyonel mutfak sırlarına göre orijinal humusun yapımına, mutfak robotunda ilk olarak tahin ve taze sıkılmış limon suyunu çekerek başlayın. Bu iki malzemeyi mutfak robotunda yaklaşık 1 dakika boyunca, karışım rengi açılıp krema gibi hafif köpüklü bir kıvam alana kadar yüksek devirde pürüzsüzce çırpın.