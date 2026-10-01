MasterChef’te kıran kırana düello: Takımlar en iyi Humus için tezgah başında! | Humus nasıl yapılır?

HUMUS NASIL YAPILIR?

Geleneksel ve profesyonel mutfak sırlarına göre orijinal humusun yapımına, mutfak robotunda ilk olarak tahin ve taze sıkılmış limon suyunu çekerek başlayın. Bu iki malzemeyi mutfak robotunda yaklaşık 1 dakika boyunca, karışım rengi açılıp krema gibi hafif köpüklü bir kıvam alana kadar yüksek devirde pürüzsüzce çırpın.