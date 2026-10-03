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  4. MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları!

MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları!

ekranlarında heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, yarışmacıların kaderini belirleyen kritik düellolarda bu kez adeta bir yöresel lezzet sınavı verildi. Şeflerin yarışmacılardan eksiksiz hazırlamasını istediği, Siirt ve Mardin mutfağının en özel haşlama içli köfte çeşitlerinden biri olan kitel, yarışmada büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmacıların hamuru en ideal incelikte açmak ve suda dağıtmadan pişirmek için uğraştığı bu etapta, ekran başındaki izleyiciler de bu kadim lezzetin sırlarını merak etmeye başladı. Peki, kitel nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kitel tarifi...

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MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları! - Sayfa 1

KİTEL İÇİN MALZEMELER

DIŞ HAMURU İÇİN:

500 gram ince köftelik esmer bulgur 

1 çay bardağı ince irmik

1 adet bütün yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 - 2 su bardağı kadar oda sıcaklığında su (azar azar eklenecek)

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MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları! - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN:

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (küçük küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı halis tereyağı

Yarım çay bardağı önceden haşlanmış pirinç

1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

Yarım demet taze maydanoz (incecik kıyılmış)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Acı pul biber

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MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları! - Sayfa 3

ÜZERİNİN SOSU İÇİN:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

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MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları! - Sayfa 4

KİTEL NASIL YAPILIR?

Geniş ve tırtıklı bir yoğurma tepsisinin içerisine esmer bulguru, irmiği ve tuzu alıp harmanlayın. Üzerine oda sıcaklığındaki suyu azar azar gezdirerek elinizle malzemeleri birbirine yedirmeye başlayın. 

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