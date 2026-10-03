MasterChef'te kitel düellosu: Çatlamayan tam ölçülü kitel tarifi ve şeflerin gizli püf noktaları!
ekranlarında heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, yarışmacıların kaderini belirleyen kritik düellolarda bu kez adeta bir yöresel lezzet sınavı verildi. Şeflerin yarışmacılardan eksiksiz hazırlamasını istediği, Siirt ve Mardin mutfağının en özel haşlama içli köfte çeşitlerinden biri olan kitel, yarışmada büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmacıların hamuru en ideal incelikte açmak ve suda dağıtmadan pişirmek için uğraştığı bu etapta, ekran başındaki izleyiciler de bu kadim lezzetin sırlarını merak etmeye başladı. Peki, kitel nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kitel tarifi...
KİTEL İÇİN MALZEMELER
DIŞ HAMURU İÇİN:
500 gram ince köftelik esmer bulgur
1 çay bardağı ince irmik
1 adet bütün yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 - 2 su bardağı kadar oda sıcaklığında su (azar azar eklenecek)
İÇ HARCI İÇİN:
300 gram orta yağlı dana kıyma
2 adet büyük boy kuru soğan (küçük küpler halinde doğranmış)
2 yemek kaşığı halis tereyağı
Yarım çay bardağı önceden haşlanmış pirinç
1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan
Yarım demet taze maydanoz (incecik kıyılmış)
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Acı pul biber