MasterChef'te künefe düellosu: Evde çıtır künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 10-15 dakika kadar kısık ateşte kıvam almasını sağlayın ve ardından şerbeti tamamen soğumaya bırakın.