MasterChef'te künefe düellosu: Evde çıtır künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından olan künefeyi en çıtır haliyle hazırlamak için tezgah başına geçiyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in hassas kriterleriyle değerlendirilecek olan bu turlarda, en başarılı tabağı çıkaran isim gecenin kazananı olacak. Ekran başındaki izleyicileri de acıktıran bu görsel şölen sonrasında evde bu lezzeti denemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki künefe nasıl yapılır? İşte evde çıtır çıtır yapabileceğiniz enfes künefe tarifi!
KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
250 gram taze kadayıf
150 gram tuzsuz künefe peyniri
100 gram tereyağı
1 yemek kaşığı pekmez
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 dilim limon
Toz Antep fıstığı
KÜNEFE NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 10-15 dakika kadar kısık ateşte kıvam almasını sağlayın ve ardından şerbeti tamamen soğumaya bırakın.
Eritilmiş tereyağını pekmezle karıştırın. Bu karışımın yarısını künefe tepsisinin tabanına güzelce sürün. Kadayıfları ince ince didikleyerek küçük parçalara ayırın.