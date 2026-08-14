MasterChef’te yeni düello: Menüde Tavuklu Sezar Salata var! Tavuklu Sezar Salata tarifi!
MasterChef'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan üst düzey teknik ve yaratıcılık gerektiren salatalar hazırlamalarını isteyecek. Yarışmanın merakla beklenen bu etabında, konseptin en ikonik ve riskli tabaklarından biri olan Tavuklu Sezar salata tezgahlarda yerini alacak. Yarışmacılar, tavuğun pişme derecesinden sosun kıvamına kadar her detayı kusursuz yapmak için zamana karşı yarışacak. Şeflerin bu zorlu tabakta en çok hangi yarışmacının salatasını beğeneceği ise merak konusu oldu. Peki, tavuklu Sezar salata nasıl yapılır? İşte MasterChef tavuklu Sezar salata tarifi!
TAVUKLU SEZAR SALATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 demet marul
200 gram tavuk göğsü
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı küp doğranmış ekmek
2 diş sarımsak
1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
3 yemek kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal
1 yemek kaşığı limon suyu
Tuz
Karabiber
TAVUKLU SEZAR SALATA NASIL YAPILIR?
İlk olarak tavuk göğüslerini tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin. İyice ısınmış tavada tavukların her iki yüzünü de içi sulu kalacak şekilde mühürleyerek pişirin ve ardından dilimlemek üzere kenara alıp dinlendirin.
Aynı tavaya hafifçe zeytinyağı ve ezilmiş sarımsak ekleyip küp doğranmış ekmekleri atın. Ekmekler altın sarısı renk alana ve tamamen çıtırlaşana kadar soteledikten sonra ocaktan indirin.