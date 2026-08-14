MasterChef’te yeni düello: Menüde Tavuklu Sezar Salata var! Tavuklu Sezar Salata tarifi!

TAVUKLU SEZAR SALATA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk göğüslerini tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin. İyice ısınmış tavada tavukların her iki yüzünü de içi sulu kalacak şekilde mühürleyerek pişirin ve ardından dilimlemek üzere kenara alıp dinlendirin.