MasterChef’ten evlerinize: Tam ölçülü Chili Con Carne tarifi!
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmacılar, Meksika mutfağının efsanevi lezzeti Chili Con Carne’yi en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Şeflerin özel ricasıyla menüye giren bu bol baharatlı, acılı ve yoğun kıvamlı et yemeği, yarışmacıların teknik becerilerini sonuna kadar zorladı. Kıymanın doğru kavrulmasından baharat dengesine kadar her detayın kritik olduğu gecede, ekran başındaki izleyiciler de bu özgün yemeğin yapılış aşamalarını heyecanla takip etti. Peki, Chili Con Carne nasıl yapılır? İşte adım adım Chili Con Carne tarifi…
CHİLİ CON CARNE MALZEMELERİ
500 gram dana kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil dolmalık biber
1 kutu doğranmış konserve domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
CHİLİ CON CARNE NASIL YAPILIR?
Derin bir tencereye zeytinyağını aktarın ve orta ateşte kızdırın. İncecik yemeklik doğradığınız kuru soğanları ve kıydığınız sarımsakları tencereye alarak yumuşayıp şeffaflaşana kadar özenle soteleyin.
Soğanların üzerine dana kıymayı ekleyin. Kıymayı tahta bir kaşıkla ezerek topak kalmayacak şekilde dağıtın ve et suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurma işlemini sürdürün.