Matematik korkusuna son! Çocuklara matematiği sevdirmenin 10 yolu

1-) MATEMATİĞİ OYUNLAŞTIRIN

Çocuklar oyun oynarken öğrenmeye daha istekli olurlar. Matematik oyunları, bulmacalar, kart oyunları ve zeka oyunları gibi aktivitelerle matematiği eğlenceli hale getirebilirsiniz. Örneğin, sayıları öğrenmek için tombala oynayabilir, kesirleri öğretmek için pizza dilimleme oyunu oynayabilirsiniz. Online matematik oyunları ve uygulamaları da çocukların ilgisini çekebilir.