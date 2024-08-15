Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Belirtileri ne? Nasıl bulaşıyor? Prof. Dr. Ateş Kara anlattı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Peki hastalık nasıl bulaşıyor? Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenleri Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te anlattı.
Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Belirtileri neler? Ölümcül bir virüs mü? Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara, Afrika'da başlayan Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili şunları söyledi:
TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?
"Bizim ülkemiz açısından bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Bazı hastalıkların yayılmaları ve geçiş yolları önem taşıyor. Koronavirüs ve grip solunum yoluyla yayılıyor. Şu an konuştuğumuz virüsün geçişi cinsel yolla bulaşıyor, çok yakın temas gerektiriyor.
Burada birkaç noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Bu virüs çiçek virüsüne benzer bir virüs ama çiçek virüsü gibi bulaşmıyor.
İnsanlar birincil hedefi değil ama zaman içerisinde mutasyon geçirerek böyle bir foruma dönebilir mi? Evet, dönebilir.