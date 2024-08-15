Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Belirtileri ne? Nasıl bulaşıyor? Prof. Dr. Ateş Kara anlattı

TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?

"Bizim ülkemiz açısından bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Bazı hastalıkların yayılmaları ve geçiş yolları önem taşıyor. Koronavirüs ve grip solunum yoluyla yayılıyor. Şu an konuştuğumuz virüsün geçişi cinsel yolla bulaşıyor, çok yakın temas gerektiriyor.