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  4. Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları

Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları

Mevsimlik sebze ve meyveleri bir yıl boyunca tüketmek isteyenler için derin dondurucu en doğru seçeneklerden biridir. Derin dondurucu, gıdaların besin değerini koruyarak saklanmasını sağlar. Ancak derin dondurucuyu doğru kullanmak önemlidir. Aksi halde gıdalar bozulur, kokuları birbirine geçer ve tüketilmez hale gelebilir. Peki, derin dondurucuyu daha iyi kullanmak için bilmeniz gereken püf noktaları nelerdir?

Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları - Sayfa 1

DERİN DONDURUCUDA GIDA SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI

 

Dondurucuya yeni bir gıda koyarken, asla tamamen donmuş bir gıdanın yanına koyulmamalıdır.

 

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Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları - Sayfa 2

Gıdaları dondurulacağı zaman cam kavanoz ya da cam saklama kabı kullanılmamalıdır. Çünkü cam, derin dondurucunun soğuğu yüzünden patlayabilir.

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Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları - Sayfa 3

Besinler asla hava almamalı ve özel dondurma kapları, buz poşetleri veya kilitli poşetler ile kapatılmaldır.

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Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları - Sayfa 4

Poşetlerdeki hava mümkün olduğunca boşaltılmalı ve sıkıca kapatılmalıdır. Aksi halde sıkışan hava; gıdaların kurumasına, rengini kaybetmesine ve kötü bir tat geliştirmesine nedne olur.

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