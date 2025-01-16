Meğer gıdaları böyle saklamalıymışız! İşte, derin dondurucuda gıda saklamanın püf noktaları
Mevsimlik sebze ve meyveleri bir yıl boyunca tüketmek isteyenler için derin dondurucu en doğru seçeneklerden biridir. Derin dondurucu, gıdaların besin değerini koruyarak saklanmasını sağlar. Ancak derin dondurucuyu doğru kullanmak önemlidir. Aksi halde gıdalar bozulur, kokuları birbirine geçer ve tüketilmez hale gelebilir. Peki, derin dondurucuyu daha iyi kullanmak için bilmeniz gereken püf noktaları nelerdir?
DERİN DONDURUCUDA GIDA SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI
Dondurucuya yeni bir gıda koyarken, asla tamamen donmuş bir gıdanın yanına koyulmamalıdır.
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Gıdaları dondurulacağı zaman cam kavanoz ya da cam saklama kabı kullanılmamalıdır. Çünkü cam, derin dondurucunun soğuğu yüzünden patlayabilir.
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Besinler asla hava almamalı ve özel dondurma kapları, buz poşetleri veya kilitli poşetler ile kapatılmaldır.
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