Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

SAATLERCE SADECE KARDİYO YAPMAK

Saatlerce koşu bandında yürümek veya bisiklet sürmek ilk etapta kilo verdirse de bir süre sonra tıkanmanıza yol açar. Sadece kardiyo egzersizlerine yönelmek meğer kas kütlesinin azalmasına ve dolayısıyla metabolizmanın kalıcı olarak yavaşlamasına neden olurmuş. Kalori yakımını sürekli kılmak için haftada en az birkaç gün ağırlık veya direnç antrenmanı yapılması şarttır. Kas dokusu arttıkça vücut oturduğunuz yerde bile çok daha fazla enerji harcar.