Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
Kilo vermek uğruna uyguladığınız o katı kurallar vücudunuza iyilik yapmak yerine zayıflamanızı engelliyor. Peki, nedir bu hatalar? Diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran etkenler neler? Detaylar haberimizde...
ÖĞÜN ATLAYARAK KENDİNİ AÇ BIRAKMAK
Zayıflamak isteyenlerin düştüğü en büyük tuzak, gün içinde uzun saatler boyunca kendilerini aç bırakmaktır. Sadece salatalıkla veya tek bir öğünle günü geçirmek meğer kilo verdirmek yerine vücudu kıtlık moduna sokuyormuş. Besinsiz kalan metabolizma hayatta kalmak için hızını neredeyse yarı yarıya yavaşlatır. Sonrasında yediğiniz ilk lokma ise enerjiye dönüşmek yerine doğrudan yağ olarak depolanır.
DİYETTEN YAĞI TAMAMEN ÇIKARMAK
Diyet yaparken tüm yağlı yiyecekleri beslenme programından tamamen silmek kilo kaybını kalıcı olarak durdurabilir. Vücuttaki hormonal sistemin ve yağ yakan enzimlerin düzenli çalışabilmesi için sağlıklı yağlara hayati bir ihtiyaç vardır. Zeytinyağı, avokado ve kuruyemiş gibi kaliteli yağlar meğer her gün ölçülü miktarda tüketilmek zorundaymış. Bu yağlar kesildiğinde vücut mevcut depolarını korumaya alır ve zayıflamak imkansız hale gelir.
SAATLERCE SADECE KARDİYO YAPMAK
Saatlerce koşu bandında yürümek veya bisiklet sürmek ilk etapta kilo verdirse de bir süre sonra tıkanmanıza yol açar. Sadece kardiyo egzersizlerine yönelmek meğer kas kütlesinin azalmasına ve dolayısıyla metabolizmanın kalıcı olarak yavaşlamasına neden olurmuş. Kalori yakımını sürekli kılmak için haftada en az birkaç gün ağırlık veya direnç antrenmanı yapılması şarttır. Kas dokusu arttıkça vücut oturduğunuz yerde bile çok daha fazla enerji harcar.
LİGHT VE DİYET ÜRÜNLERİNE GÜVENMEK
Market raflarında "yağsız" veya "diyet" etiketiyle satılan paketli gıdalar zayıflama sürecinin en gizli düşmanlarıdır. Bu ürünlerin yağı azaltıldığında lezzeti korumak adına içerisine yüksek oranda gizli şekerler ve kimyasal tatlandırıcılar eklenir. Diyet bisküviler ve barlar meğer kilo vermek yerine kan şekerini aniden dalgalandırıp daha çabuk acıkmaya yol açarmış. Bu yüzden yapay paketli ürünler yerine her zaman evde hazırlanan doğal ve lifli gıdalar seçilmelidir.