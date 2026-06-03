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  4. Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Kilo vermek uğruna uyguladığınız o katı kurallar vücudunuza iyilik yapmak yerine zayıflamanızı engelliyor. Peki, nedir bu hatalar? Diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran etkenler neler? Detaylar haberimizde...

Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar - Sayfa 1

ÖĞÜN ATLAYARAK KENDİNİ AÇ BIRAKMAK

Zayıflamak isteyenlerin düştüğü en büyük tuzak, gün içinde uzun saatler boyunca kendilerini aç bırakmaktır. Sadece salatalıkla veya tek bir öğünle günü geçirmek meğer kilo verdirmek yerine vücudu kıtlık moduna sokuyormuş. Besinsiz kalan metabolizma hayatta kalmak için hızını neredeyse yarı yarıya yavaşlatır. Sonrasında yediğiniz ilk lokma ise enerjiye dönüşmek yerine doğrudan yağ olarak depolanır.

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Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar - Sayfa 2

DİYETTEN YAĞI TAMAMEN ÇIKARMAK

Diyet yaparken tüm yağlı yiyecekleri beslenme programından tamamen silmek kilo kaybını kalıcı olarak durdurabilir. Vücuttaki hormonal sistemin ve yağ yakan enzimlerin düzenli çalışabilmesi için sağlıklı yağlara hayati bir ihtiyaç vardır. Zeytinyağı, avokado ve kuruyemiş gibi kaliteli yağlar meğer her gün ölçülü miktarda tüketilmek zorundaymış. Bu yağlar kesildiğinde vücut mevcut depolarını korumaya alır ve zayıflamak imkansız hale gelir.

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Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar - Sayfa 3

SAATLERCE SADECE KARDİYO YAPMAK

Saatlerce koşu bandında yürümek veya bisiklet sürmek ilk etapta kilo verdirse de bir süre sonra tıkanmanıza yol açar. Sadece kardiyo egzersizlerine yönelmek meğer kas kütlesinin azalmasına ve dolayısıyla metabolizmanın kalıcı olarak yavaşlamasına neden olurmuş. Kalori yakımını sürekli kılmak için haftada en az birkaç gün ağırlık veya direnç antrenmanı yapılması şarttır. Kas dokusu arttıkça vücut oturduğunuz yerde bile çok daha fazla enerji harcar.

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Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! İşte, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran hatalar - Sayfa 4

LİGHT VE DİYET ÜRÜNLERİNE GÜVENMEK

Market raflarında "yağsız" veya "diyet" etiketiyle satılan paketli gıdalar zayıflama sürecinin en gizli düşmanlarıdır. Bu ürünlerin yağı azaltıldığında lezzeti korumak adına içerisine yüksek oranda gizli şekerler ve kimyasal tatlandırıcılar eklenir. Diyet bisküviler ve barlar meğer kilo vermek yerine kan şekerini aniden dalgalandırıp daha çabuk acıkmaya yol açarmış. Bu yüzden yapay paketli ürünler yerine her zaman evde hazırlanan doğal ve lifli gıdalar seçilmelidir.

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