Meğer her derde devaymış! Doğanın sunduğu en güçlü şifa kaynağı: Keçiboynuzu pekmezi
Modern tıbbın doğal takviye olarak işaret ettiği keçiboynuzu pekmezi; akciğer alveollerini temizleme gücü, kandaki hemoglobin seviyesini normalize eden demir konsantrasyonu ve sütten üç kat fazla kalsiyum içeren mineral yapısıyla vücudun biyolojik savunma mekanizmasını yeniden inşa ediyor.
AKCİĞER DOSTU VE DOĞAL BALGAM SÖKTÜRÜCÜ
Keçiboynuzu pekmezi, özellikle kış aylarında solunum yolu rahatsızlıklarına karşı en etkili doğal kalkanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde akciğerleri temizleyici etki gösterir ve balgam söktürücü özelliği ile nefes borusunu rahatlatır. Özellikle sigara kullanan bireylerde biriken nikotinin etkilerini azaltmaya ve nefes darlığı şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olur. Kronik öksürük ve bronşit gibi durumlarda boğazı yumuşatarak rahatlama sağlar. Düzenli tüketimi, solunum sisteminin genel sağlığını koruyarak enfeksiyon riskini düşürür. Bu şifalı besin, akciğer kanserine karşı koruyucu kalkan görevi görebilir.
KANSIZLIĞA KARŞI DOĞAL DEMİR DEPOSU
Kansızlık (anemi) sorunu yaşayanlar için keçiboynuzu pekmezi, yüksek demir oranıyla harika bir takviye besindir. Özellikle çocuklarda ve hamilelerde sık görülen demir eksikliği tedavisinde doğal destek sağlar. İçerdiği zengin mineraller, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek kanı temizler. Aç karnına tüketildiğinde demir emilimini maksimum düzeye çıkarır. Çocukların gelişim döneminde kan değerlerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Bu pekmez, halsizlik ve yorgunluk gibi kansızlık belirtilerini azaltarak enerji verir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR
Keçiboynuzu pekmezi, güçlü antioksidan yapısı sayesinde bağışıklık sistemini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. Vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kış hastalıklarına karşı direnç artırır. İçerdiği A, B ve E vitaminleri ile enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını destekler. Özellikle kış aylarında düzenli kullanımı soğuk algınlığı ve gribe yakalanma oranını düşürür. Yaşlı bireylerde vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar. Doğal bir antibiyotik etkisi göstererek enfeksiyonlarla savaşır.
KEMİK SAĞLIĞI VE GÜÇLÜ İSKELET YAPISI
Sütten üç kat daha fazla kalsiyum içerdiği bilinen keçiboynuzu pekmezi, kemik yapısını güçlendirir. Osteoporoz (kemik erimesi) riski taşıyanlar için düzenli tüketimi büyük önem taşır. Çocukların kemik gelişimine destek olarak daha sağlıklı büyümelerini sağlar. Yaşlanmaya bağlı kemik ağrılarının hafiflemesine ve kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunur. Fosfor ve magnezyum mineralleri açısından zenginliği ile diş sağlığını da destekler. Bu özellikleriyle her yaş grubu için güçlü bir kalsiyum kaynağıdır.