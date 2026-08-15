Meğer her gün bilmeden yapıyormuşuz! İşte Alzheimer'ı tetikleyen 5 sinsi günlük alışkanlık

KALİTESİZ UYKU BEYİNDE ÇÖP BİRİKMESİNE NEDEN OLUYOR

Geceleri yeterince derin uyuyamamak ya da düzensiz saatlerde yatmak, beyin sağlığına vurulan en büyük darbelerden biridir. Çünkü insan beyni, sadece derin uyku evresindeyken gün boyu biriken toksik proteinleri ve atık maddeleri temizleyen özel bir yıkama mekanizmasını devreye sokar. Eğer uykunuzu sürekli böler veya uykusuz kalırsanız, bu zararlı proteinler beyin dokusunda birikerek ilerleyen yıllarda demansa zemin hazırlar. Gece uykusundan çalınan her saat, nöronlar arasındaki iletişim köprülerinin biraz daha zayıflamasına neden olur. Uyku esnasında salgılanan melatoninin eksikliği, hücrelerin yenilenme hızını da doğrudan sekteye uğratmaktadır. Özellikle gece 23.00 ile 03.00 saatleri arasında zifiri karanlıkta uyumak, beynin ertesi güne temiz bir sayfayla başlamasını sağlar. Kronik uykusuzluk çeken bireylerin ileriki yaşlarda hafıza blokajları yaşama riski, düzenli uyuyanlara kıyasla kat kat daha fazladır. Dolayısıyla uyku düzenini bir lüks değil, temel bir beyin detoksu olarak görmek zorundayız. Kaliteli bir gece uykusu, zihninizi gelecekteki sinsi hastalıklardan koruyacak en ucuz ve en etkili ilaçtır.