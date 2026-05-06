Meğer kabızlığın çözümü çok basitmiş: Bu besinler bağırsakları anında çalıştırıyor!

KENDİ KÜÇÜK FAYDASI BÜYÜK: KETEN TOHUMU

Küçücük yapısına rağmen keten tohumu, bağırsak çeperlerini temizleyen bir süpürge görevi görür. İçerdiği çözünür ve çözünmez lifler sayesinde dışkı hacmini artırır ve bağırsak geçişini hızlandırır. Yoğurdun içine eklenen bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu, en inatçı vakalarda bile etkili bir çözüm sunar. Ancak bu tohumu tüketirken bol su içmek hayati önem taşır; aksi halde lifler suyu çekemediği için beklenen etkiyi göstermeyebilir.