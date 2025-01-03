Meğer sanıldıkları gibi masum değillermiş.. Aç karnına tüketilmemesi gereken 7 yiyecek ve içecek...
Aç karnına tüketilen yiyecekleri bunları öğrendikten sonra bir kez daha gözden geçireceksiniz.
Boş bir mideyle ve büyük bir iştahla mutfağa girdiğinizde, elinize geçen ilk şeyi yemek cazip gelebilir. Özellikle yeni uyanmışsanız ya da yoğun bir gün geçirip yemek için vakit bulamamışsanız, bu durum daha da olasıdır. Ancak bazı yiyecekler ve içecekler, hassas bir sindirim sisteminiz varsa boş mideye zarar verebilir.
Uzmanlar, aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekleri açıkladı. Artık sabah uyandığınızda bunları tüketme alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz.
KAHVE
En çok tüketilen içeceklerden kahve, eğer aç karnına içiyorsanız dostunuz değil. özellikle de dümdüz filtre kahve ya da espresso aç karnına içildiğinde zorlayabilir. Bunun nedeni kahvedeki kafeinin, mide asidini salgılayan hormon olan gastrin salınımını teşvik etmesi. Bu etki, şişkinlik, mide bulantısı ve kusma gibi reflü semptomlarına yol açabilir. Dr. Robynne Chutkan, "Kafein ayrıca yemek borusu ile mide arasındaki kas kapakçığını açar” diyor. Bu, mide asidi dahil mide içeriğinin yemek borusuna geri gitmesine ve reflüye daha fazla katkıda bulunmasına neden olabilir.
BAHARATLI YİYECEKLERİ TÜKETMEYİN
Dikkat edilmesi gereken bir diğer grup ise baharatlı yiyecekler. Mashable’ın derlemesine göre Dr. Chutkan, “Baharatlı yiyeceklerin mide zarınızı tahriş edebileceği fikri, bu yiyecekleri yemeye alışkın olup olmadığınıza bağlı” diyor. Yani, eğer normalde baharatlı yiyecekler yemiyorsanız, bunları aç karnına yemek rahatsız hissetmenize neden olabilir. Gastroenterolog Dr. Michael Schopis şöyle açıklıyor:
Çoğu baharatlı yiyecek, mide-bağırsak sisteminizdeki reseptörlere bağlanan kapsaisin adlı bir kimyasala sahip. Bu kimyasal nedeniyle vücudunuz, mide-bağırsak sistemine zararlı bir şeyin girdiğini düşünür, mukus üretimini artırır ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmaya çalışır. Bu aşırı sindirim anları mide bulantısına, ishale ve ani tuvalete çıkma ihtiyaçlarına neden olabilir.