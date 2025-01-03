Meğer sanıldıkları gibi masum değillermiş.. Aç karnına tüketilmemesi gereken 7 yiyecek ve içecek...

BAHARATLI YİYECEKLERİ TÜKETMEYİN



Dikkat edilmesi gereken bir diğer grup ise baharatlı yiyecekler. Mashable’ın derlemesine göre Dr. Chutkan, “Baharatlı yiyeceklerin mide zarınızı tahriş edebileceği fikri, bu yiyecekleri yemeye alışkın olup olmadığınıza bağlı” diyor. Yani, eğer normalde baharatlı yiyecekler yemiyorsanız, bunları aç karnına yemek rahatsız hissetmenize neden olabilir. Gastroenterolog Dr. Michael Schopis şöyle açıklıyor:



Çoğu baharatlı yiyecek, mide-bağırsak sisteminizdeki reseptörlere bağlanan kapsaisin adlı bir kimyasala sahip. Bu kimyasal nedeniyle vücudunuz, mide-bağırsak sistemine zararlı bir şeyin girdiğini düşünür, mukus üretimini artırır ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmaya çalışır. Bu aşırı sindirim anları mide bulantısına, ishale ve ani tuvalete çıkma ihtiyaçlarına neden olabilir.