Meğer vücudumuz günler önce uyarıyormuş! İşte, kalp krizi gelmeden önceki o sinyaller

GÖĞÜS BÖLGESİNDE BASKI VE SIKIŞMA HİSSİ

Kalp krizinin en karakteristik belirtisi, göğsün orta kısmında hissedilen ve birkaç dakikadan uzun süren rahatsızlık hissidir. Bu his her zaman keskin bir ağrı şeklinde olmayabilir; genellikle göğsün üzerine ağır bir yük binmiş gibi bir baskı, sıkışma veya huzursuz edici bir dolgunluk olarak tarif edilir. Bu baskı bazen hafifleyip tekrar geri gelebilir. Eğer göğsünüzde geçmek bilmeyen bir daralma hissediyorsanız, bu kalbinizin yeterli oksijen alamadığının en net sinyalidir. Bu durumun fark edildiği an, fiziksel aktiviteyi durdurup yardım istemek gerekir.