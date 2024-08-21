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  4. Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor

Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor

Satın altığınız zeytinyağının gerçek mi sahte mi olduğunuz anlamak artık çok kolay.

Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor - Sayfa 1

Zeytinyağı en sağlıklı yağların başında geliyor. Yemeklere, salatalara, mezelere aklınıza gelebilecek hemen hemen her yerde kullanılan zeytinyağı tam bir şifa deposudur. Yemeklere konulduğunda lezzet katan zeytinyağı, yaraları tedavi etme konusunda bulunmaz bir ilaçtır.

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Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor - Sayfa 2

Zeytinin bol olduğu Hatay, Antalya, Manisa, Bursa gibi illerimizde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları her hasat döneminde kapış kapış satılıyor. Dolandırıcılık ve hile ihtimali çok yüksek olan zeytinyağı bu nedenle satın alınırken tedirgin olunan bir konudur.

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Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor - Sayfa 3

Fakat öğreneceğiniz çok basit ve pratik yöntemlerle satın alma işlemi sırasında bile zeytinyağının sahte olup olmadığını anında öğrenebilirsiniz. İşte zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamanın pratik yolları.  

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Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor - Sayfa 4

EN KOLAY YOL: SU TESTİ YAPIN

Gereken malzemeler:

  • 1 çay bardağı
  • Su
  • Zeytinyağı

Çay bardağında zeytinyağı ile suyu karıştırın. Hakiki zeytinyağı suyun üzerine çıkacaktır. Sahte olan zeytinyağları ise suya karışır ya da dibe batar.

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