Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor

Zeytinin bol olduğu Hatay, Antalya, Manisa, Bursa gibi illerimizde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları her hasat döneminde kapış kapış satılıyor. Dolandırıcılık ve hile ihtimali çok yüksek olan zeytinyağı bu nedenle satın alınırken tedirgin olunan bir konudur.