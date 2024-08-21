Meğer Yanlış Biliyormuşuz- Sahte Zeytinyağı Bu Yöntemle Anında Belli Oluyor
Satın altığınız zeytinyağının gerçek mi sahte mi olduğunuz anlamak artık çok kolay.
Zeytinyağı en sağlıklı yağların başında geliyor. Yemeklere, salatalara, mezelere aklınıza gelebilecek hemen hemen her yerde kullanılan zeytinyağı tam bir şifa deposudur. Yemeklere konulduğunda lezzet katan zeytinyağı, yaraları tedavi etme konusunda bulunmaz bir ilaçtır.
Zeytinin bol olduğu Hatay, Antalya, Manisa, Bursa gibi illerimizde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları her hasat döneminde kapış kapış satılıyor. Dolandırıcılık ve hile ihtimali çok yüksek olan zeytinyağı bu nedenle satın alınırken tedirgin olunan bir konudur.
Fakat öğreneceğiniz çok basit ve pratik yöntemlerle satın alma işlemi sırasında bile zeytinyağının sahte olup olmadığını anında öğrenebilirsiniz. İşte zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamanın pratik yolları.
EN KOLAY YOL: SU TESTİ YAPIN
Gereken malzemeler:
- 1 çay bardağı
- Su
- Zeytinyağı
Çay bardağında zeytinyağı ile suyu karıştırın. Hakiki zeytinyağı suyun üzerine çıkacaktır. Sahte olan zeytinyağları ise suya karışır ya da dibe batar.