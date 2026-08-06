Meğer yıllardır büyük hata yapıyormuşuz: Soğan tüketirken bunu sakın yapmayın!

ANTİOKSİDAN DEPOSU KUERSETİN İLE VÜCUDU KORUR

Soğan ve özellikle onun temiz dış katmanları, dünyadaki en yüksek antioksidan seviyelerine sahip besin maddeleri arasında yer alır. İçeriğindeki yoğun "kuersetin" adlı güçlü flavonoid, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı engeller. Bu madde vücuttaki sağlıklı hücrelerin yapısını korur ve kanserli hücre oluşumunun önüne çelikten bir set çeker.