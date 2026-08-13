Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef Chiles en Nogada nasıl yapılır?
MasterChef’te haftanın üçüncü oyununda yarışmacılar, Meksika mutfağının en prestijli ve teknik açıdan en riskli tabaklarından biri olan Chiles en Nogada ile karşı karşıya geliyor. Geleneksel olarak Meksika’nın bağımsızlığını ve bayrak renklerini simgeleyen bu yemek; etli kıymalı harç, meyve, kuruyemiş ve cevizli özel bir sosun (nogada) birleşimiyle tam bir asit, tatlı ve tuzlu dengesi yaratıyor. Peki, Chiles en Nogada nasıl yapılır? İşte MasterChef Chiles en Nogada tarifi ve püf noktaları...
CHİLES EN NOGADA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet iri Poblano biberi (veya büyük, etli yeşil dolmalık biber)
400 gram dana kıyması
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet küp doğranmış domates
1 adet küp doğranmış sert elma
1 adet küp doğranmış sert armut
3 yemek kaşığı kuru üzüm
3 yemek kaşığı soyulmuş, kıyılmış badem
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı yenibahar
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 su bardağı temizlenmiş ceviz içi
150 gram keçi peyniri veya beyaz peynir
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 adet ayıklanmış nar
Çeyrek demet taze maydanoz
CHİLES EN NOGADA NASIL YAPILIR?
İlk olarak yemeğin tabanını oluşturacak Poblano biberlerini doğrudan ocak ateşinde veya fırının ızgara bölümünde her tarafı siyahlaşana kadar közleyin. Közlenen biberleri hemen bir poşete koyup ağzını kapatarak 10 dakika terletin; bu sayede kabukları çok kolay soyulacaktır. Kabuklarını nazikçe temizledikten sonra sap kısmına yakın bir yerden dikey bir kesik atın, içindeki çekirdekleri biberin bütünlüğünü ve şeklini asla bozmadan dikkatlice çıkarın.
İç harcı (picadillo) hazırlamak için geniş bir tavaya zeytinyağı ekleyin, yemeklik doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları pembeleşene kadar soteleyin. Ardından kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika çevirdikten sonra küp doğranmış elma, armut, kuru üzüm, kıyılmış badem, tarçın, yenibahar, tuz ve karabiberi tavaya aktarın. Meyveler hafifçe yumuşayana ancak tamamen ezilip formunu kaybetmeyecek noktaya gelene kadar kısık ateşte pişirin ve harcı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Nogada adı verilen imza sosu hazırlamak için ceviz içlerini, keçi peynirini, sütü, süzme yoğurdu ve toz şekeri blenderın içerisine alın. Tüm malzemeleri, tamamen pürüzsüz, ipeksi ve ne çok akışkan ne de çok koyu olan, boza kıvamında bir sos elde edene kadar yüksek devirde çekin. Hazırladığınız bu özel ceviz sosunu, lezzetlerin iyice oturması ve sosun hafifçe soğuması için servis aşamasına kadar buzdolabında dinlendirin.