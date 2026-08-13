Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef Chiles en Nogada nasıl yapılır?

Nogada adı verilen imza sosu hazırlamak için ceviz içlerini, keçi peynirini, sütü, süzme yoğurdu ve toz şekeri blenderın içerisine alın. Tüm malzemeleri, tamamen pürüzsüz, ipeksi ve ne çok akışkan ne de çok koyu olan, boza kıvamında bir sos elde edene kadar yüksek devirde çekin. Hazırladığınız bu özel ceviz sosunu, lezzetlerin iyice oturması ve sosun hafifçe soğuması için servis aşamasına kadar buzdolabında dinlendirin.