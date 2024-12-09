Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz
* Mercimek çorbası * hazırlarken lokanta usulü olması için 1 kaşık zerdeçal baharat eklemelisiniz
Türk mutfağının en sevilen çorba çeşitleri arasında mercimek çorbası da yer alıyor. Mercimek çorbası limon sıkılarak tüketildiğinde hastalıklara karşı da vücudu dirençli hale getiriyor.
Ayrıca mercimek çorbasını lokantalardaki kadar lezzetli ve iştah açıcı yapmanın ise basit bir püf noktası var. Tek yapmanız gereken zerdeçal eklemek.
MERCİMEK ÇORBASININ GÖRÜNTÜSÜ İŞTAH AÇIYOR
AŞÇININ NOTU: Mercimek çorbasının çok daha lezzetli görünmesi için tek yapmanız gereken tencereye yarım çay kaşığı zerdeçal eklemek.
TAM KIVAMINDA MERCİMEK ÇORBASI
nefisyemektarifleri.com sitesindeki lezzetli tarife göre mercimek çorbası için gereken malzemeler şöyle:
- 1 su bardağı mercimek
- 1 adet orta boy patates
- 1 adet orta boy havuç
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- Bir tutam tuz ve pul biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağı
- 2 litre su
- 1 su bardağı et suyu veya 1 adet et suyu tablet