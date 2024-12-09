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  4. Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz

Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz

* Mercimek çorbası * hazırlarken lokanta usulü olması için 1 kaşık zerdeçal baharat eklemelisiniz

Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 1

Türk mutfağının en sevilen çorba çeşitleri arasında mercimek çorbası da yer alıyor. Mercimek çorbası limon sıkılarak tüketildiğinde hastalıklara karşı da vücudu dirençli hale getiriyor.

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Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 2

Ayrıca mercimek çorbasını lokantalardaki kadar lezzetli ve iştah açıcı yapmanın ise basit bir püf noktası var. Tek yapmanız gereken zerdeçal eklemek.

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Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 3

MERCİMEK ÇORBASININ GÖRÜNTÜSÜ İŞTAH AÇIYOR

AŞÇININ NOTU: Mercimek çorbasının çok daha lezzetli görünmesi için tek yapmanız gereken tencereye yarım çay kaşığı zerdeçal eklemek.

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Mercimek çorbasına kıvam katıyor. Lokanta aşçıları gibi 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 4

TAM KIVAMINDA MERCİMEK ÇORBASI

nefisyemektarifleri.com sitesindeki lezzetli tarife göre mercimek çorbası için gereken malzemeler şöyle:

  • 1 su bardağı mercimek
  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Bir tutam tuz ve pul biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağı
  • 2 litre su
  • 1 su bardağı et suyu veya 1 adet et suyu tablet

 

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