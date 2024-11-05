Mercimek çorbasına kıvam veren *aşçılık* sırrı; Lezzeti de tam 10 kat artıyor
Mercimek çorbası hazırlarken bilinmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bu püf detaylar sayesinde mercimek çorbası hem lezzetli hem de besin değeri yüksek oluyor. Ayrıca aşçılık sırrı sayesinde kıvamı da lokanta usulü gibi oluyor.
Soğuk havaların şifa bombası çorbası mercimek olarak biliniyor. Sofraların baştacı şifa deposu olan mercimek çorbası limon sıkıldığında ise çok daha lezzetli oluyor.
Soğuk algınlığı, grip, burun akıntısı gibi hastalıklara karşı tam bir savaşçı olan mercimek çorbası lokanta usulü hazırlandığında kıvamı hiç şaşmıyor. Bu sayede lezzeti ve şifası da artıyor.
MERCİMEK ÇORBASININ LEZZETİNİ KATLIYOR
Mercimek çorbasına kimyon lezzet katan bir baharattır. Ayrıca özellikle Arap coğrafyasında zerdeçal kullanılır. Zerdeçal sayesinde kıvam alan çorba renk de alıyor. Böylece çok daha lezzetli oluyor.
NEFİS BİR ÇORBA İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Lokanta usulü mercimek çorbası hazırlamak için gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- Çeyrek çay bardağı sıvıyağ
- Yaklaşık 2 lt kaynar su
Terbiyesi için:
- 1 tane yumurta sarısı
- Yarım bardak soğuk süt
Sosu için:
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
3 çay kaşığı pul biber