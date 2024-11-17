Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor

SERİN VE KARANLIK YERDE SAKLAYIN: Oda sıcaklığında, serin ve karanlık bir yerde saklanan soyulmamış mandalina portakalları yaklaşık bir hafta dayanır. Buzdolabının sebze çekmecesinde saklanan soyulmamış bir portakal yaklaşık iki hafta ila bir ay dayanır.