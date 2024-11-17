Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor
Mersin’deki sebze meyve hallerinde kabzımalların depolarda mandalinaların bozulmaması için uyguladığı yöntem. Mandalina böyle saklanırsa aylarca bozulmuyor taze kalıyor
Mersin’de narenciyelerin yetiştirdiği nefis mandalinalar raflarda yerini aldı. Tam bir C vitamini deposu olan ve şifasıyla da hastalıklara karşı koruyan mandalinaları saklamak biraz zor olabiliyor.
Mersin’de kabzımal olarak dükkan işleten Halis Kandemir, depoda mandalina saklarken uygulanması gereken sırları verdi. Böylece evde mandalinaları küflenmeden ve bozulmadan saklamak mümkün.
MANDALİNA ASLA KÜFLENMİYOR
Mandalina portakallarını tazelik derecesine göre saklamanın birkaç farklı yolu vardır. masterclass.com’daki sitede mandalina saklamanın 4 önemli püf noktası olduğu paylaşıldı.