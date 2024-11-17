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  4. Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor

Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor

Mersin’deki sebze meyve hallerinde kabzımalların depolarda mandalinaların bozulmaması için uyguladığı yöntem. Mandalina böyle saklanırsa aylarca bozulmuyor taze kalıyor

Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor - Sayfa 1

Mersin’de narenciyelerin yetiştirdiği nefis mandalinalar raflarda yerini aldı. Tam bir C vitamini deposu olan ve şifasıyla da hastalıklara karşı koruyan mandalinaları saklamak biraz zor olabiliyor.

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Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor - Sayfa 2

Mersin’de kabzımal olarak dükkan işleten Halis Kandemir, depoda mandalina saklarken uygulanması gereken sırları verdi. Böylece evde mandalinaları küflenmeden ve bozulmadan saklamak mümkün.

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Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor - Sayfa 3

MANDALİNA ASLA KÜFLENMİYOR

Mandalina portakallarını tazelik derecesine göre saklamanın birkaç farklı yolu vardır. masterclass.com’daki sitede mandalina saklamanın 4 önemli püf noktası olduğu paylaşıldı.

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Mersinli kabzımalların depoda kullandığı yöntem; Mandalina aylarca taze kalıyor - Sayfa 4

SERİN VE KARANLIK YERDE SAKLAYIN: Oda sıcaklığında, serin ve karanlık bir yerde saklanan soyulmamış mandalina portakalları yaklaşık bir hafta dayanır. Buzdolabının sebze çekmecesinde saklanan soyulmamış bir portakal yaklaşık iki hafta ila bir ay dayanır.

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