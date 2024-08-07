Mersinli köylü kadınların sırlı formülü. Limonlar aylarca küflenmiyor ve sulu kalıyor
Limonları bozulmadan ve küflenmeden saklamak için Mersinli köylü kadınların yöntemini uygulamalısınız.
Limon yaz aylarında bol bol tüketiliyor. Salataları lezzetlendiren limonları saklamak büyük dert. Limonlar zamanla bozularak küflenebiliyor. Böylece bu C vitamini deposu olan meyve kısa sürede bozuluyor. Fakat Mersin’deki köylü kadınların bu olumsuz duruma karşı çarpıcı bir yöntemi var.
Bu yöntem sayesinde siz de topladığınız ya da satın aldığınız nefis limonları taze taze saklayabileceksiniz. Ev hanımları genellikle limonu alıp dilimleyerek buzdolabında saklamayı tercih etse de bütün halde saklamak da aslında oldukça basit.
LİMONLAR EN AZ 2 AY BOZULMUYOR!
SIR FORMÜL: Limonların bozulmaması ve sulu sulu kalması için onları gazete kağıdına sarmalısınız. Mersinli köylü kadınlar bahçelerinden topladığı şataf ya da yatak limonlarını gazete kağıtlarına sararak hem sulanmasını sağlıyor hem de aylarca küflenmeden taze kalmasını sağlıyor.
Saklama yöntemi limonun türüne göre de değişiklik gösterebiliyor. İnce kabuklu limonlar daha uzun süreli dayanabiliyor. Ayrıca ince kabuklu limonlar daha sulu oluyor.
DİLİMLEYİN VE DONDURUN
Limonu uzun süre saklayabilmek için bütün bir halde saklamak gerekir. Dilimlenmiş limonu saklamak daha zordur.
* lezzet.com.tr * sitesinde yer alan bilgiye göre dilimlenmiş limonu streç filme sararak ya da kapalı bir kavanoza koyarak 5 güne kadar saklayabilirsiniz.