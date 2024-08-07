Mersinli köylü kadınların sırlı formülü. Limonlar aylarca küflenmiyor ve sulu kalıyor

LİMONLAR EN AZ 2 AY BOZULMUYOR!

SIR FORMÜL: Limonların bozulmaması ve sulu sulu kalması için onları gazete kağıdına sarmalısınız. Mersinli köylü kadınlar bahçelerinden topladığı şataf ya da yatak limonlarını gazete kağıtlarına sararak hem sulanmasını sağlıyor hem de aylarca küflenmeden taze kalmasını sağlıyor.

Saklama yöntemi limonun türüne göre de değişiklik gösterebiliyor. İnce kabuklu limonlar daha uzun süreli dayanabiliyor. Ayrıca ince kabuklu limonlar daha sulu oluyor.