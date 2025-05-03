Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor.
Kıbrıs tatlısını gerçek ustalarının tarifine göre hazırlayınca hem hafif hem de kıvamında oluyor.
Hafif olduğu için tercih edilen ve çok da lezzetli olan bu nefis tatlı Kıbrıslı ustaları tarafından kusursuz oluyor.
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KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN KIBRIS TATLISI
Lezzetli tariflerin bulunduğu yemek.com’daki tarife göre Kıbrıs tatlısının hazırlanışı için gereken malzemeler şunlar:
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Kıbrıs tatlısının kreması için:
- 1 litre süt
- 1/2 su bardağı nişasta
- 1/2 su bardağı un
- 1 su bardağı (2 parmak eksik) şeker
- 1 paket vanilin
- 1 kutu krema
Kıbrıs tatlısının şerbeti için:
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- 1 paket vanilin
Kıbrıs tatlısının keki için:
- 4 adet yumurta
- 1/2 su bardağı şeker
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı (1 parmak eksik) galeta unu
- 90 gram sıvı yağ
- 1 su bardağı ceviz
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