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  4. Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor.

Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor.

Kıbrıs tatlısını gerçek ustalarının tarifine göre hazırlayınca hem hafif hem de kıvamında oluyor.

Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor. - Sayfa 1

Yaz aylarının sevilen ve hafif tatlısı Kıbrıs tatlısı sofralarda yerini almaya başladı.

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Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor. - Sayfa 2

Hafif olduğu için tercih edilen ve çok da lezzetli olan bu nefis tatlı Kıbrıslı ustaları tarafından kusursuz oluyor.

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Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor. - Sayfa 3

KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN KIBRIS TATLISI

Lezzetli tariflerin bulunduğu yemek.com’daki tarife göre Kıbrıs tatlısının hazırlanışı için gereken malzemeler şunlar:

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Meşhur Kıbrıs tatlısı böyle hazırlanıyormuş ; Daha hafif ve tam kıvamında oluyor. - Sayfa 4

Kıbrıs tatlısının kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1/2 su bardağı nişasta
  • 1/2 su bardağı un
  • 1 su bardağı (2 parmak eksik) şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 kutu krema

Kıbrıs tatlısının şerbeti için:

  • 1 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 paket vanilin

Kıbrıs tatlısının keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı (1 parmak eksik) galeta unu
  • 90 gram sıvı yağ
  • 1 su bardağı ceviz
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