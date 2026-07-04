Metabolizmayı ne çalıştırır? İşte hücreleri ateşleyen o besinler!

METABOLİZMA HIZI VÜCUT SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Metabolizma, vücudumuzun aldığı besinleri enerjiye dönüştürme sürecinin tamamını kapsayan biyolojik bir mekanizmadır. Bu hızın yüksek olması sadece kilo kontrolüyle ilgili değil, hücresel yenilenme ve organların sağlıklı çalışması için de kritik önem taşır. Yavaş bir metabolizma bireylerde kronik yorgunluk, halsizlik ve sürekli uyku hali gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Vücudun günlük enerji ihtiyacını verimli bir şekilde karşılaması tamamen bu sistemin çalışma temposuna bağlıdır.