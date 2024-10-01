Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı! Uzman tek tek illeri saydı: 'Risk yüksek'
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, aşırı yağışların etkisi altına girecek illeri açıklayıp dere taşmalarına karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından sağanak ve fırtına beklenen illeri açıkladı.
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Sağanak ve fırtına için bugün sabah saatlerinden yarın öğlene kadar saat veren Şen, bu süre zarfında 7 kenti uyardı.
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Şen'in uyardığı kentler şöyle:
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Zonguldak
Bartın
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