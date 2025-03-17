Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek!

Bahar havasının hakim olduğu Türkiye, yeni haftaya sert kış koşullarıyla giriş yapıyor. İstanbul ve birçok kentte sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.