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  4. Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek!

Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara ve Eskişehir’in de bulunduğu 26 ili sarı kod ile uyardı.

Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek! - Sayfa 1

Bahar havasının hakim olduğu Türkiye, yeni haftaya sert kış koşullarıyla giriş yapıyor. İstanbul ve birçok kentte sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.  Uzmanlar, ani hava değişimine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

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Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek! - Sayfa 2

Türkiye, yeni haftaya sert bir soğuk hava dalgasıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. 

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Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek! - Sayfa 3

Bugün öğleden sonra hava aniden değişecek, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. İstanbul ve Ankara’da termometreler 4-5 dereceye kadar gerileyecek. Hafta içinde ise bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek! - Sayfa 4

NTV Meteoroloji Editörü, "Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul'da ve Marmara'da sağanak yağmur başlıyor. 

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