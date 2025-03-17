Meteoroloji saat vererek 26 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık 20 derece birden düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara ve Eskişehir’in de bulunduğu 26 ili sarı kod ile uyardı.
Bahar havasının hakim olduğu Türkiye, yeni haftaya sert kış koşullarıyla giriş yapıyor. İstanbul ve birçok kentte sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.
Türkiye, yeni haftaya sert bir soğuk hava dalgasıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Bugün öğleden sonra hava aniden değişecek, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. İstanbul ve Ankara’da termometreler 4-5 dereceye kadar gerileyecek. Hafta içinde ise bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.