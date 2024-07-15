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  4. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki 4 gün hava sıcaklığının sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısını yaptı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var - Sayfa 1

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava nedeniyle İstanbullulara uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var - Sayfa 2

Hava durumuna ilişkin tahminleri paylaşan Şen, İstanbul'da sıcaklığın bugün 33 derece, önümüzdeki 4 gün 35-37 derece arasında olacağını ifade etti.

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var - Sayfa 3

İstanbullulara "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısında bulunan Şen, sıcaklığın şehir içinde 38-40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! İstanbullular bu 4 güne dikkat, sağlık riski var - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarına devam eden Şen, nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşağını belirtti.

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