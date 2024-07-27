Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yapılan incelemelere göre, son zamanlarda sıcaklıklarla mücadele eden İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 27 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları güncel hava tahminlerini duyurdu. Son incelemelere göre Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ise şöyle:
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İl il hava tahminleri ise şöyle:
İstanbul °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı