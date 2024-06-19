Meteorolojiden uyarı: 9 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak

Öte yandan, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.