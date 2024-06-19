Meteorolojiden uyarı: 9 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olan hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyredecek. 9 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları daha da artıyor. Dün mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olan sıcaklıkların, bugün mevsim normallerinin 7-10 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları bugün 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığı Aydın'da 43, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta ise 42, Kilis, Batman ve Diyarbakır'da 41, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da 40 derece olacak.
Öte yandan, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Bölgelerimizde hava
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu