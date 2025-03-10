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  4. Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor

Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor

Dünya genelinde şehirleşme trendi 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Asya ve Afrika'daki metropoller, nüfus artışıyla adeta nefes alınamaz hale geliyor. İşte, dünyanın en kalabalık şehirleri ve bu şehirlerdeki son durum…

Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor - Sayfa 1

ASYA METROPOLLERİ YİNE ZİRVEDE

Dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde Asya metropolleri başı çekiyor. Özellikle Hindistan ve Çin'deki mega kentler, milyonlarca insana ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor - Sayfa 2

TOKYO ZİRVEYİ KORUYOR

Japonya'nın başkenti Tokyo, 2025 yılında da zirvedeki yerini koruyor. 37 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, dünyanın en kalabalık şehri unvanını sürdürüyor. Şehrin özellikle toplu taşıma sistemleri, bu devasa nüfusu taşımak için büyük bir mücadele veriyor.

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Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor - Sayfa 3

DELHİ VE MUMBAİ YÜKSELİŞTE

Hindistan'ın başkenti Delhi, 33 milyonu aşan nüfusuyla ikinci sıraya yerleşirken, Mumbai ise 26 milyonu aşan nüfusuyla üçüncü sırada bulunuyor. Hindistan'daki bu hızlı nüfus artışı, şehirlerin altyapı ve kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

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Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor - Sayfa 4

DİĞER BÜYÜK METROPOLLER

Listenin devamında ise Şanghay (Çin), Dakka (Bangladeş), Sao Paulo (Brezilya), Mexico City (Meksika), Kahire (Mısır), Pekin (Çin) ve New York (ABD) gibi devasa metropoller yer alıyor. Bu şehirlerin her biri, 20 milyonu aşan nüfuslarıyla kendi ülkelerinin ve bölgelerinin ekonomik ve sosyal merkezleri konumunda.

 

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