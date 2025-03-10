Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor

DİĞER BÜYÜK METROPOLLER

Listenin devamında ise Şanghay (Çin), Dakka (Bangladeş), Sao Paulo (Brezilya), Mexico City (Meksika), Kahire (Mısır), Pekin (Çin) ve New York (ABD) gibi devasa metropoller yer alıyor. Bu şehirlerin her biri, 20 milyonu aşan nüfuslarıyla kendi ülkelerinin ve bölgelerinin ekonomik ve sosyal merkezleri konumunda.