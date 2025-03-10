Metropoller alarm veriyor! Nüfus artışı hız kesmiyor, yaşam kalitesi düşüyor
Dünya genelinde şehirleşme trendi 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Asya ve Afrika'daki metropoller, nüfus artışıyla adeta nefes alınamaz hale geliyor. İşte, dünyanın en kalabalık şehirleri ve bu şehirlerdeki son durum…
ASYA METROPOLLERİ YİNE ZİRVEDE
Dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde Asya metropolleri başı çekiyor. Özellikle Hindistan ve Çin'deki mega kentler, milyonlarca insana ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.
TOKYO ZİRVEYİ KORUYOR
Japonya'nın başkenti Tokyo, 2025 yılında da zirvedeki yerini koruyor. 37 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, dünyanın en kalabalık şehri unvanını sürdürüyor. Şehrin özellikle toplu taşıma sistemleri, bu devasa nüfusu taşımak için büyük bir mücadele veriyor.
DELHİ VE MUMBAİ YÜKSELİŞTE
Hindistan'ın başkenti Delhi, 33 milyonu aşan nüfusuyla ikinci sıraya yerleşirken, Mumbai ise 26 milyonu aşan nüfusuyla üçüncü sırada bulunuyor. Hindistan'daki bu hızlı nüfus artışı, şehirlerin altyapı ve kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
DİĞER BÜYÜK METROPOLLER
Listenin devamında ise Şanghay (Çin), Dakka (Bangladeş), Sao Paulo (Brezilya), Mexico City (Meksika), Kahire (Mısır), Pekin (Çin) ve New York (ABD) gibi devasa metropoller yer alıyor. Bu şehirlerin her biri, 20 milyonu aşan nüfuslarıyla kendi ülkelerinin ve bölgelerinin ekonomik ve sosyal merkezleri konumunda.