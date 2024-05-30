Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 6 yolu
Mevsim geçişleri, vücudumuzun çeşitli dış etkilere alışma sürecidir. Bu dönemlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, hastalıklara karşı direncimizi artırmak önemlidir. Çünkü, düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi hem hastalıklardan korunmak hem de daha iyi hissetmek için şart. Peki, mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin yolları nelerdir? İşte detaylar...
Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi, vücudun beyaz kan hücreleri veya belirli antikorların kullanımı ile toksinlere ve diğer zararlı maddelere direnç gösterme yetisidir.
Mevsim geçişlerinde bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz?
Protein içeren gıdalar tüketin
Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımı yeterli düzeyde tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, bakliyatlar, süt ve süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir dolayısıyla bu besinlerin özellikle mevsim geçişlerinde tüketimi çok daha önemli bir hâle gelmektedir. Ayrıca bu grupta sayılabilecek çinko minerali de direnç arttırıcı bir etkiye sahiptir.
Omega 3 içeren gıdalar tüketin
Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynarlar. Omega 3 denince akla gelen ilk örnek balık olmasına rağmen, semizotu ve cevizde de omega 3 bulunur. Balık tüketimi haftada 3 porsiyon şeklinde ızgara veya fırında olmalıdır. Tüketilemediği durumlarda doktor veya diyetisyen önerisiyle balık yağı takviyesi olarak alınabilir.
Zerdeçal tüketin
Zerdeçalın bağışıklık sistemini pozitif anlamda desteklediği bilinmektedir. Baharat olarak da çeşitli yemeklerin içinde kullanılabilir. Uzman kontrolünde besin takviyesi olarak da alınabilir.