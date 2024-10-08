Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörler

“Ciltte görülen kuruluk, rahatsız edecek ölçüde kaşıntıya neden olabilir”

Mevsim geçişlerinde yaşanılan sıcaklık değişiklikleri ve havadaki nemin azalmasının ciltte kurumaya neden olduğunu, cildin ihtiyaç duyduğu nemin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nursel Dilek, “Mevsim geçişlerinde havadaki nemin azalması vücutta kuruluğa sebep olabilir. Bu sebeple cilt tipine uygun hekim tavsiyesi olacak ürünler kullanılarak, nemlendiriciler yardımı ile cildin ihtiyaç duyduğu nem muhafaza edilmelidir. Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Havaların soğumasıyla birçok kişide su tüketimi azalır. Cildin nem oranını artırmak için nemlendiriciler kullanmanın yanında bol su içmek de çok önemlidir. Kahve, çay ve asitli içecekler gibi farklı sıvı gıdalar tüketmek cildin su ihtiyacını karşılayamazken su kaybına da neden olur” dedi.