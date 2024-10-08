Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörler
Mevsim geçişlerinde nem ve sıcaklık oranlarındaki değişme cildin nem dengesini bozar. Bu nedenle mevsim geçişlerinde cilde daha fazla özen gösterilmelidir. Peki, mevsim geçişlerinde cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? İşte detaylar...
Mevsim geçişleri döneminde oluşan sıcaklık farkları, nemin azalması ve güneş ışınlarının etkisindeki değişikliklerden dolayı cilt sağlığı bozulabilirken, yaşanılan ani hava değişimleri ciltte çeşitli sorunlar oluşturabiliyor. Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumanın önemli olduğunu vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nursel Dilek, mevsim geçişlerinde cilt sağlığını olumsuz etkileyen noktalara değindi.
Mevsim geçişlerinde ciltte pullanma, renk bozulmaları ve nem kaybı yaşanabiliyor. Hava değişimi, ciltteki koruyucu bariyerinin zayıflamasına ve cildin nemini kaybetmesine sebep olabiliyor. Ciltte kuruma ve buna benzer sorunların oluşmaması için önlem almak gerektiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumanın sedef ve egzama gibi diğer cilt hastalıklarının oluşmasının da önüne geçebileceğini söyledi.
“Ciltte görülen kuruluk, rahatsız edecek ölçüde kaşıntıya neden olabilir”
Mevsim geçişlerinde yaşanılan sıcaklık değişiklikleri ve havadaki nemin azalmasının ciltte kurumaya neden olduğunu, cildin ihtiyaç duyduğu nemin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nursel Dilek, “Mevsim geçişlerinde havadaki nemin azalması vücutta kuruluğa sebep olabilir. Bu sebeple cilt tipine uygun hekim tavsiyesi olacak ürünler kullanılarak, nemlendiriciler yardımı ile cildin ihtiyaç duyduğu nem muhafaza edilmelidir. Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Havaların soğumasıyla birçok kişide su tüketimi azalır. Cildin nem oranını artırmak için nemlendiriciler kullanmanın yanında bol su içmek de çok önemlidir. Kahve, çay ve asitli içecekler gibi farklı sıvı gıdalar tüketmek cildin su ihtiyacını karşılayamazken su kaybına da neden olur” dedi.
Soğuk havanın cildin kalitesini düşürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Cilt kuruluğu başlayan kişilerde cilt kalitesi düşebilir. Bu sebeple ciltte kaşıntılar meydana gelebilir. Kaşıntılar ise dermatolojik rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. Çünkü derideki kaşınmalar cildi deforme edip, cilt bütünlüğünü bozabilir. Bu yüzden de kaşınan cilt zamanla enfeksiyonlara daha yatkın hala gelebilir’’ dedi.