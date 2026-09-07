Mevsim geçişlerinde öksürüğe ne iyi gelir? Evde öksürük nasıl geçer?

ÖKSÜRÜK ASLINDA VÜCUDUN BİR SAVUNMA ÇIĞLIĞIDIR

Birçok insan öksürüğü sadece sinir bozucu bir hastalık belirtisi olarak görür. Oysa tıp uzmanları, öksürmenin aslında solunum yollarını temizlemek için vücudun geliştirdiği hayati bir refleks, yani bir tür savunma çığlığı olduğunu vurguluyor. Akciğerlerimize kaçan yabancı tozları, alerjenleri veya enfeksiyon nedeniyle biriken balgamı dışarı atmak için beynimiz bu mekanizmayı otomatik olarak devreye sokar. Bu nedenle öksürüğü hemen bir ilaçla kesmeye çalışmak, bazen savunma mekanizmasını durdurmak anlamına gelebilir.