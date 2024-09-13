Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir?
Mevsimlere bağlı olarak değişen depresyon türüne mevsimsel depresyon denir. Mevsimsel depresyon geçiren kişilerde belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder ve kişi kendini sürekli halsiz ve mutsuz hisseder.
Kış ve sonbahar aylarında ortaya çıkan, ilkbahar ve yaz aylarında azalan ya da yok olan depresif belirtiler ile karakterize bir duygudurum bozukluğuna "mevsimsel depresyon" adı verilir.
Mevsimsel depresyonun belirtileri nelerdir?
Yorgunluk ve halsizlik
Umutsuzluk ve karamsarlık
Enerji düşüklüğü
Neredeyse her gün gün boyunca depresif hissetmek
Odaklanmada zorluk
İştahta değişimler (İştah artabilir ya da azalabilir)
Uyku problemleri mevsimsel depresyonun belirtilerindendir.
Kas ağrıları
Dengesiz beslenmeye bağlı kilo artışı
Mevsimsel depresyonun nedenleri nelerdir?
Gün ışığı eksikliği, biyokimyasal faktörler, genetik yatkınlık, iklim ve hava değişiklikleri, sosyal ve çevresel faktörler mevsimsel depresyonun belirtilerindendir.
Mevsimsel depresyon genellikle kimlerde görülür?
Mevsimsel depresyon, depresyon geçmişi olan bireylerde daha sık görülür. Ayrıca kadınların, mevsimsel depresyona yakalanma riski erkeklere göre 4 kat fazladır.