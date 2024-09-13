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  4. Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir?

Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir?

Mevsimlere bağlı olarak değişen depresyon türüne mevsimsel depresyon denir. Mevsimsel depresyon geçiren kişilerde belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder ve kişi kendini sürekli halsiz ve mutsuz hisseder.

Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir? - Sayfa 1

Kış ve sonbahar aylarında ortaya çıkan, ilkbahar ve yaz aylarında azalan ya da yok olan depresif belirtiler ile karakterize bir duygudurum bozukluğuna "mevsimsel depresyon" adı verilir.

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Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir? - Sayfa 2

Mevsimsel depresyonun belirtileri nelerdir?

Yorgunluk ve halsizlik

Umutsuzluk ve karamsarlık

Enerji düşüklüğü

Neredeyse her gün gün boyunca depresif hissetmek

Odaklanmada zorluk

İştahta değişimler (İştah artabilir ya da azalabilir)

Uyku problemleri mevsimsel depresyonun belirtilerindendir.

Kas ağrıları

Dengesiz beslenmeye bağlı kilo artışı

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Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir? - Sayfa 3

Mevsimsel depresyonun nedenleri nelerdir?

Gün ışığı eksikliği, biyokimyasal faktörler, genetik yatkınlık, iklim ve hava değişiklikleri, sosyal ve çevresel faktörler mevsimsel depresyonun belirtilerindendir.

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Mevsim geçişlerine dikkat! Mevsimsel depresyon nedir? - Sayfa 4

Mevsimsel depresyon genellikle kimlerde görülür?

Mevsimsel depresyon, depresyon geçmişi olan bireylerde daha sık görülür. Ayrıca kadınların, mevsimsel depresyona yakalanma riski erkeklere göre 4 kat fazladır.

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