Meyve ağaçlarının yanında sakın bu bitkileri yetiştirmeyin. Bahçecilik uzmanları uyardı, zararları..

Bitkilerin birbirine fayda sağlamak amacıyla yan yana yetiştirilmesi süreci olan eşlikçi bitki yetiştirme, bahçenizin daha verimli olmasına yardımcı olur. Zararlıları uzak tutan, tozlaşmayı teşvik eden ve yabani otları baskılayan bitkiler meyve ağaçları için harika eşlikçiler olabilir, ancak kaçınılması gereken bazı bitkiler de var.