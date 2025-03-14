Meyve ağaçlarının yanında sakın bu bitkileri yetiştirmeyin. Bahçecilik uzmanları uyardı, zararları..
Kendi yetiştirdiğiniz meyve hem organik hem lezzetli olur. Ancak bilinmesi gereken önemli bir püf nokta var. Bahçecilik uzmanları, asla yapılmaması gereken şeyleri açıkladı.
Evlerinde veya çiftliklerinde sebze meyve yetiştiren kişiler, genelde bu tür bitkileri yetiştirirken neler yapması gerektiğini az çok biliyor.
Ancak bu, onların tamamen uzman olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim birinin bildiği püf noktayı, başka biri bilemeyebilir.
Özellikle meyve ve sebzeleri yan yana yetiştirmenin büyük riskleri var. Bahçecilik uzmanı, meyvelerin yanında asla yetiştirilmemesi gereken sebzeleri paylaştı. Bunları yetiştirmenin riskleri oldukça yüksek.
Bitkilerin birbirine fayda sağlamak amacıyla yan yana yetiştirilmesi süreci olan eşlikçi bitki yetiştirme, bahçenizin daha verimli olmasına yardımcı olur. Zararlıları uzak tutan, tozlaşmayı teşvik eden ve yabani otları baskılayan bitkiler meyve ağaçları için harika eşlikçiler olabilir, ancak kaçınılması gereken bazı bitkiler de var.