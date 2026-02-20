Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısını en hızlı ne geçirir?

MİDE AĞRISININ NEDENLERİ

Mide ağrısına birçok farklı durum yol açabilir. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), irritabl bağırsak sendromu (IBS), gıda zehirlenmeleri ve besin alerjileri sık görülen nedenler arasındadır. Laktoz intoleransı, apandisit, adet dönemi ağrıları, böbrek taşları ve safra kesesi taşları da mide bölgesinde ağrıya neden olabilir. Bunun yanı sıra mide yanması, bağırsak tıkanıklığı, kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi sorunları da ağrıyı tetikleyebilir. Hormonal değişiklikler, stres, aşırı alkol tüketimi, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ve kanser gibi daha ciddi hastalıklar da mide ağrısının olası sebepleri arasında yer alır.