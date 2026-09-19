Midenizdeki yangının sebebini yanlış biliyor olabilirsiniz! Herkes gastrit sanıyor ama olmayabilir

EN YAYGIN REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflünün en tipik ve ayırt edici belirtisi, mideden başlayıp göğüs kemiğinin arkasından boğaza doğru yayılan yakıcı bir yanma hissidir. Özellikle ağır, yağlı veya baharatlı yemeklerin ardından, eğilerken ya da uzanırken ağza acı, ekşi bir su gelmesi reflünün en net kanıtıdır. Bunun yanı sıra kronik hıçkırık, sık tekrarlayan geğirme, yutma güçlüğü ve ağızda sürekli kötü bir tat kalması da bu rahatsızlığın habercileri arasındadır. Birçok hasta bu şikayetleri geçici bir hazımsızlık olarak yorumlasa da vücut aslında büyük bir alarm vermektedir.