Midenizdeki yangının sebebini yanlış biliyor olabilirsiniz! Herkes gastrit sanıyor ama olmayabilir
Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en sık görülen reflü ve gastrit, benzer şikayetler yaratması nedeniyle toplumda sürekli birbiriyle karıştırılıyor. Kulaktan dolma bilgilerle yanlış teşhis koyan birçok hasta, gastrit tedavisi uygulamaya çalışırken aslında çok daha farklı bir mekanizmaya sahip olan reflü hastalığı ile mücadele ediyor. Uzmanlar, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan reflü ile mide zarının iltihaplanması anlamına gelen gastritin klinik olarak tamamen farklı süreçler barındırdığını vurguluyor.
MİDEDEN YÜKSELEN GİZLİ TEHLİKE
Günümüzün hızlı ve stresli yaşam temposu, beslenme alışkanlıklarımızı olumsuz etkilerken sindirim sistemi hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Özellikle kulaktan dolma bilgilerle yönetilmeye çalışılan mide şikayetleri, bireylerin yanlış tedavilere yönelmesine neden olabiliyor. Toplumda karnı ağrıyan veya midesi yanan neredeyse herkesin kendine "gastrit" teşhisi koyması, asıl tehlike olan reflünün gözden kaçmasına yol açıyor. Sindirim sağlığı uzmanları, bu iki hastalığın mekanizmalarının ve tedavi yöntemlerinin birbirinden tamamen farklı olduğunu her fırsatta hatırlatıyor.
REFLÜ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Tıbbi adıyla gastroözofageal reflü, mide içeriğinin ve asidinin kontrolsüz bir şekilde yemek borusuna geri kaçması durumudur. Normal şartlarda mide ile yemek borusu arasında bulunan kas kapakçığı, yiyeceklerin geçişinden sonra sıkıca kapanarak asidin yukarı çıkmasını engeller. Ancak bu kapakçık sisteminin gevşemesi ya da işlevini yitirmesi sonucunda, yakıcı mide asidi yemek borusunun hassas dokusuna ulaşarak tahrişe neden olur. Bu durum, müdahale edilmediğinde kronikleşen ve hayatı zehreden bir hastalık tablosuna dönüşür.
EN YAYGIN REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Reflünün en tipik ve ayırt edici belirtisi, mideden başlayıp göğüs kemiğinin arkasından boğaza doğru yayılan yakıcı bir yanma hissidir. Özellikle ağır, yağlı veya baharatlı yemeklerin ardından, eğilerken ya da uzanırken ağza acı, ekşi bir su gelmesi reflünün en net kanıtıdır. Bunun yanı sıra kronik hıçkırık, sık tekrarlayan geğirme, yutma güçlüğü ve ağızda sürekli kötü bir tat kalması da bu rahatsızlığın habercileri arasındadır. Birçok hasta bu şikayetleri geçici bir hazımsızlık olarak yorumlasa da vücut aslında büyük bir alarm vermektedir.
REFLÜNÜN AZ BİLİNEN SİNSİ BULGULARI
Hastalık her zaman sadece mide ve göğüs bölgesinde kendini göstermez; bazen çok daha şaşırtıcı maskelerle karşımıza çıkabilir. Mide asidi boğaz bölgesine kadar ulaştığında ses kısıklığı, kronik farenjit ve geçmeyen kuru öksürüğe neden olur. Hatta asidin ağız içi florayı bozması sebebiyle diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve sabahları belirginleşen boğaz ağrıları da yaşanabilir. Kimi zaman ise göğüste yarattığı şiddetli ağrı nedeniyle hastalar kalp krizi geçirdiklerini düşünerek acil servislere başvururlar.