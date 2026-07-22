Migren belirtileri nelerdir ve nasıl geçer? Migren için evde doğal çözümler neler?

MİGREN NEDİR VE NORMAL BAŞ AĞRISINDAN NASIL AYRILIR?

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların büyük bir kısmında görülen migren, basit bir ağrıdan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarının genişlemesiyle ortaya çıkan kronik bir nörolojik hastalıktır. Genellikle zonklayıcı tarzdadır, başın tek bir tarafını tutar ve belirli periyotlarla ataklar halinde ilerler. Normal bir gerilim tipi baş ağrısı dinlenmeyle geçebilirken, migren ağrısına bulantı, kusma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyet gibi zorlayıcı semptomlar da eşlik eder.