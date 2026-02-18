Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer?
Migren, basit bir baş ağrısı değil; yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen nörolojik bir hastalıktır. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen bu rahatsızlıkta, hem tıbbi tedavi hem de günlük yaşam alışkanlıklarında yapılacak düzenlemeler birlikte uygulanmalıdır.
MİGREN ATAKLARI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Migren, sıradan bir baş ağrısından farklı olarak nörolojik kökenli ve tekrarlayıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarına göre migren, hem iş hayatını hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor. Düzenli takip ve doğru yönetimle kontrol altına alınabileceği vurgulanıyor.
ATAK BELİRTİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Migren çoğu zaman tek taraflı ve zonklayıcı ağrıyla ortaya çıkıyor. Ağrıya mide bulantısı, ışığa ve sese hassasiyet gibi belirtiler eşlik edebiliyor. Bazı hastalarda görme bozuklukları ya da baş dönmesi de tabloya eklenebiliyor.
KARANLIK VE SESSİZ ORTAM ÖNERİLİYOR
Acıbadem Sağlık Grubu uzmanları, atak sırasında kişinin uyarandan uzak bir ortamda dinlenmesini öneriyor. Karanlık ve sessiz bir odada uzanmak, belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Özellikle ekran ışığından uzak durulması tavsiye ediliyor.