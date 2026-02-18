Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer?

MİGREN ATAKLARI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Migren, sıradan bir baş ağrısından farklı olarak nörolojik kökenli ve tekrarlayıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarına göre migren, hem iş hayatını hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor. Düzenli takip ve doğru yönetimle kontrol altına alınabileceği vurgulanıyor.