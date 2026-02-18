  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer?

Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer?

Migren, basit bir baş ağrısı değil; yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen nörolojik bir hastalıktır. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen bu rahatsızlıkta, hem tıbbi tedavi hem de günlük yaşam alışkanlıklarında yapılacak düzenlemeler birlikte uygulanmalıdır.

Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer? - Sayfa 1

MİGREN ATAKLARI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Migren, sıradan bir baş ağrısından farklı olarak nörolojik kökenli ve tekrarlayıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarına göre migren, hem iş hayatını hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor. Düzenli takip ve doğru yönetimle kontrol altına alınabileceği vurgulanıyor.

1 | 11
Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer? - Sayfa 2

ATAK BELİRTİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Migren çoğu zaman tek taraflı ve zonklayıcı ağrıyla ortaya çıkıyor. Ağrıya mide bulantısı, ışığa ve sese hassasiyet gibi belirtiler eşlik edebiliyor. Bazı hastalarda görme bozuklukları ya da baş dönmesi de tabloya eklenebiliyor.

2 | 11
Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer? - Sayfa 3

KARANLIK VE SESSİZ ORTAM ÖNERİLİYOR

Acıbadem Sağlık Grubu uzmanları, atak sırasında kişinin uyarandan uzak bir ortamda dinlenmesini öneriyor. Karanlık ve sessiz bir odada uzanmak, belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Özellikle ekran ışığından uzak durulması tavsiye ediliyor.

3 | 11
Migrene ne iyi gelir? Migren ağrısı nasıl geçer? - Sayfa 4

SOĞUK UYGULAMA RAHATLATABİLİYOR

Alın veya ense bölgesine yapılan soğuk kompres uygulaması, ağrının şiddetini azaltabiliyor. Bazı kişilerde ılık duş almak ve boyun kaslarını gevşetmek de olumlu etki yaratabiliyor.

4 | 11