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  4. Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar

Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 15 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlalarına seriliyor. Arazi sahipleri, tarlaya serilen serilen milyonluk halıları hırsızlık, yağmur ve yabani hayvanların zarar vermesine karşı korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyor.

Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar - Sayfa 1

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bazı mahallelerde yer alan tarım arazileri, kışın buğday ekimine yaz aylarında ise halı işletmelerine açılıyor.

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Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar - Sayfa 2

Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında 50 yılın üzerinde olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

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Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar - Sayfa 3

Onarım ve sterilizasyon işleminin ardından güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup, pastele dönüşmesi sağlanıyor.

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Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar - Sayfa 4

Milyonluk değere sahip halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

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