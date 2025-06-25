Milyonluk halı nöbeti başladı: Gece gündüz bekliyorlar
Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 15 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlalarına seriliyor. Arazi sahipleri, tarlaya serilen serilen milyonluk halıları hırsızlık, yağmur ve yabani hayvanların zarar vermesine karşı korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bazı mahallelerde yer alan tarım arazileri, kışın buğday ekimine yaz aylarında ise halı işletmelerine açılıyor.
Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında 50 yılın üzerinde olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.
Onarım ve sterilizasyon işleminin ardından güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup, pastele dönüşmesi sağlanıyor.