Minik bir tohumdan yayılan sağlık mucizesi: Keten tohumu

SİNDİRİM SİSTEMİNİN KORUYUCUSU: LİF DEPOSU

Sindirim sorunları çağımızın en yaygın şikayetlerinden biri. İşte tam bu noktada keten tohumu devreye giriyor. Hem çözünür hem de çözünmez lif açısından oldukça zengin olması sayesinde, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına büyük katkı sağlar. Çözünür lif, bağırsakta jel benzeri bir madde oluşturarak sindirimi yavaşlatır, kan şekerinin ani yükselmesini önlemeye yardımcı olur ve tokluk hissini artırır. Bu da kilo kontrolü açısından oldukça avantajlıdır. Çözünmez lif ise bağırsak hareketlerini hızlandırır, dışkıya hacim kazandırır ve kabızlık gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Düzenli bağırsak hareketleri, bağırsak sağlığının korunması ve bazı bağırsak hastalıklarının riskinin azaltılması için kritik öneme sahiptir.