Minik Serçe Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı: “Sana vasiyetim olsun diyerek” bakın kime açıkladı

Müzikleri halen dinlenen, geniş bir kitlesi olan Sezen Aksu, yakında yepyeni bir albümü ile karşımıza çıkacak. Albüm için meraklı bekleyiş devam ederken, Aksu’nun bir vasiyeti ortaya çıktı. Bu vasiyeti açıkladığı kişi ise Şükran Ovalı.