Minik Serçe Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı: “Sana vasiyetim olsun diyerek” bakın kime açıkladı
Türk sanat tarihinin usta isimlerinden Sezen Aksu, yıllardır milyonların kalbinde taht kurdu. Gündemde çok fazla yer almayan Minik Serçe'nin, ünlü bir oyuncuya verdiği vasiyet ortaya çıktı. Bakın usta sanatçı vasiyetinde ne demiş...
Türk müzik ve sanat tarihinin efsanelerinden Sezen Aksu, yaşayan en büyük efsanelerimizden biri. Yıllardır ortaya koyduğu çalışmalar, hayran bırakan ses ve güzelliği, Minik Serçe’yi hep hayatımızın bir parçası yaptı.
Müzikleri halen dinlenen, geniş bir kitlesi olan Sezen Aksu, yakında yepyeni bir albümü ile karşımıza çıkacak. Albüm için meraklı bekleyiş devam ederken, Aksu’nun bir vasiyeti ortaya çıktı. Bu vasiyeti açıkladığı kişi ise Şükran Ovalı.
Şükran Ovalı, uzun zamandır sır gibi sakladığı baklayı ağzından çıkardı. Sezen Aksu’nun kendisine verdiği vasiyeti açıklayan Ovalı, ünlü sanatçının verdiği vasiyeti asla unutmadığını söyledi.