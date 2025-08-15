Miras kavgası ünlü aileyi parçaladı!
Elvis Presley’in 54 yaşında hayatını kaybeden kızı Lisa Marie’nin trajik ölümüyle ilgili olarak, ailenin eski ortaklarından ağır bir suçlama geldi.
Nefes'in haberine göre, Elvis Presley’nin eski eşi Priscilla Presley, eski iş ortakları tarafından açılan yeni bir davada, 2023'te ölen kızı Lisa Marie Presley’nin yaşam desteğini kasıtlı olarak sonlandırmakla suçlandı.
Rock’n Roll Kralı Elvis Presley'nin şarkıcı kızı Lisa Marie Presley, 12 Ocak'ta 54 yaşındayken yaşamını yitirmişti.
Priscilla Presley’nin eski iş ortakları Brigitte Kruse ve Kevin Fialko, Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne verdikleri dava dilekçesinde şok edici iddialarda bulundu.
Kızı Lisa Marie’nin kendisini vasiyetten çıkaracağını bilen Presley’nin, 2023’te hastaneye kaldırılmasının ardından bilinçli olarak kızının yaşam desteğini kestiği iddia edildi. Presley’nin, kızı yaşamını yitirdikten sonra Graceland'daki mülk ve Promenade Trust üzerindeki tüm kontrolü ele geçirmeyi hedeflediği öne sürüldü.