Mısır haşlarken uygulamanız gereken tüyo : Her tanesinden süt akıyor
Sokak satıcıları gibi nefis bir * mısır haşlama * için bilmeniz gereken tüyo
Süt mısır çok sevilir ve çok tüketilir. Çocukların da afiyetle tükettiği bu nefis besin sağlık açısından da çok faydalıdır. Zengin lif kaynağı olan mısır form tutmak ve kilo vermek isteyenlerin de favori besinleri arasında geliyor.
MISIR TAM BİR ŞİFA DEPOSU
Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu küçük hastalıklara karşı koruyan mısır, kemik gelişimini de olumlu yönden etkiler.
Faydası saymakla bitmeyen mısır karaciğer ve meme kanserini önlemede etkili rol oynarken hafızayı güçlendirerek kabızlığı da önler.
Peki tıpkı sokak satıcılarının yaptığı gibi lezzetli bir süt mısır haşlama nasıl yapılır? İşte adım adım püf noktasıyla tarifi: