Miyop nedir? Miyop belirtileri ve dereceleri nelerdir?
Miyop, yakındaki nesnelerin net, uzaktaki nesnelerin ise bulanık görüldüğü bir görme kusurudur. Miyop genellikle 7-10 yaşında belirti verir ve yetişkinlik çağına kadar artış gösterebilir. Ailede miyop öyküsü olan bireylerin miyop olma olasılığı daha yüksektir. Miyop gözlük, kontakt lens, lazer tedavisi ve cerrahi işlem ile düzeltilebilen bir durumdur.
Miyop nedir?
Gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesine miyop denir. Miyop olan kişiler, uzak mesafedeki nesneleri belirsiz veya bulanık bir şekilde görürlerken, yakındaki nesneleri daha net bir şekilde görebilirler.
Miyop belirtileri nelerdir?
Uzaktaki cisimleri bulanık görme
Gözleri kısarak bakma
Göz yorgunluğu
Görme zorluğu
Uzaktaki yazıları okurken zorlanma
Baş ağrısı
Işığa karşı hassasiyet
Gece araba sürerken zorlanma
Miyobun artmaması için ne yapılmalıdır?
Miyop ilerlemesini kontrol altında tutmak ve artmasını engellemek için düzenli göz muayeneleri, doğru okuma alışkanlığı, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, göz yorgunluğunu azaltacak uygulamalar ve uygun ışıklandırma yer alır.
Miyobun dereceleri nelerdir?
Miyop 3 derecenin altındaysa hafif miyop, 3-6 derece arasındaysa orta seviyede miyop ve 6 derecenin üstündeyse yüksek miyop olarak adlandırılır.
-Düşük dereceli miyop (0.00 ile -3.00 dioptri)
-Orta dereceli miyop (-3.00 ile -6.00 dioptri)
-Yüksek dereceli miyop (-6.00 dioptri ve üzeri)