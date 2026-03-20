Modern çağın gizli tehlikesi: Hareketsizlik ve beslenme yanlışları

HAREKETSİZ YAŞAMIN VÜCUT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Günümüzde teknolojik imkanların artmasıyla birlikte fiziksel aktivite düzeyi maalesef her geçen gün düşüş gösteriyor. Uzun süre masa başında çalışmak veya ekran karşısında vakit geçirmek, metabolizmanın yavaşlamasına neden olan en büyük faktörlerden biridir. Uzmanlar, günde en az sekiz saatini oturarak geçiren bireylerin ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Bu durum, kas iskelet sisteminden sindirim sistemine kadar vücudun pek çok noktasını olumsuz etkilemektedir. Hareketsizlik, vücutta yağ birikimini hızlandırırken genel enerji seviyesinin de düşmesine yol açıyor. Bu nedenle gün içerisinde kısa molalar vermek ve küçük egzersizler yapmak hayati önem taşıyor.