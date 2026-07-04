Modern çağın kabusu: Boyun kireçlenmesi nasıl geçer?

BOYUN KİREÇLENMESİNİ TETİKLEYEN ANA NEDENLER

Yaşlanma biyolojik olarak en büyük etken olsa da hareketsiz bir yaşam tarzı, mesleki zorunluluklar gereği sürekli aynı pozisyonda çalışmak ve duruş bozuklukları süreci hızlandırır. Bunun yanı sıra geçmişte geçirilmiş boyun travmaları, trafik kazaları, ağır spor yaralanmaları ve genetik yatkınlık da kireçlenmenin erken yaşlarda ortaya çıkmasında çok büyük bir rol oynamaktadır.