Modern çağın kabusu: Boyun kireçlenmesi nasıl geçer?
Boyun kireçlenmesi, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yoğun ekran kullanımıyla birlikte her yaş grubunda tehdit oluşturuyor. Genellikle yaşlanmaya bağlı bir yıpranma hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık, artık genç nesillerde de sıkça görülüyor. Boyun ağrısı, kollarda uyuşma ve baş dönmesi gibi belirtilerle yaşam kalitesini düşüren hastalık, erken dönemde fark edilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar doğru egzersiz ve erken teşhis ile bu sürecin yönetileceğini söylüyor.
BOYUN KİREÇLENMESİ NASIL OLUŞUR?
Boyun kireçlenmesi, tıp dilindeki adıyla servikal spondiloz, boyun omurları arasındaki disklerin, eklemlerin ve bağların zamanla yıpranması, aşınması ve esnekliğini kaybetmesi durumudur. Yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıksa da kemiklerin kenarlarında "osteofit" adı verilen yeni kemik oluşumları (kireçlenme) meydana gelir. Bu durum omurilik kanalını daraltabilir ya da sinirlere baskı yaparak kronik ağrılara yol açabilir.
MODERN YAŞAM VE DİJİTAL EKRANLARIN ETKİSİ
Geçmişte daha çok ileri yaş hastalığı olarak kabul edilen boyun kireçlenmesi, günümüzde tablet, akıllı telefon ve bilgisayar karşısında geçirilen uzun saatler nedeniyle genç yaşlara kadar indi. Başın sürekli öne eğik pozisyonda tutulması, boyun omurlarına binen yükü katbekat artırarak disklerin normalden çok daha hızlı deforme olmasına neden olur.
HASTALIĞIN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boyun kireçlenmesinin en belirgin sinyali, genellikle sabahları daha yoğun hissedilen ve hareketle artan boyun ağrıları ile boyun hareketlerinde kısıtlılıktır. Hastalık ilerledikçe ağrı omuzlara, sırtın üst kısmına ve kollara yayılabilir. Sinir sıkışmalarına bağlı olarak ellerde ve kollarda uyuşma, karıncalanma, güç kaybı ile birlikte ilerleyen dönemlerde kronik baş ağrıları ve baş dönmeleri de tabloya eşlik edebilir.
BOYUN KİREÇLENMESİNİ TETİKLEYEN ANA NEDENLER
Yaşlanma biyolojik olarak en büyük etken olsa da hareketsiz bir yaşam tarzı, mesleki zorunluluklar gereği sürekli aynı pozisyonda çalışmak ve duruş bozuklukları süreci hızlandırır. Bunun yanı sıra geçmişte geçirilmiş boyun travmaları, trafik kazaları, ağır spor yaralanmaları ve genetik yatkınlık da kireçlenmenin erken yaşlarda ortaya çıkmasında çok büyük bir rol oynamaktadır.