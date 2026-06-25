Modern çağın sinsi hastalığı: Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

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İlk aşamalarda hastaların hiçbir şikayetle doktora başvurmadığını belirten Prof. Dr. Yaprak, "Basit yağlanma olan kişilerde genellikle belirgin bir şikayet yoktur ve genellikle de yalnızca rutin kan testleri veya tesadüfen yapılan ultrasonografi, MR ya da bazı cerrahi işlemler sırasında tespit edilir” diyerek check-up yaptırmanın önemini hatırlatıyor.