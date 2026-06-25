Modern çağın sinsi hastalığı: Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir, nasıl geçer?
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, her 3 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanmasının, modern yaşamdaki fastfood, hareketsizlik ve obezite nedeniyle sinsice ilerleyerek siroza dönüşebileceği uyarısında bulundu. Basit yağlanma evresinde belirti vermeyen hastalığın, ilerledikçe yorgunluk ve sağ karın bölgesinde dolgunluk hissiyle ortaya çıktığını belirten uzman isim; özellikle obezite, diyabet ve yüksek kolesterol hastalarının yüzde 80'inin büyük risk altında olduğunu söyledi. Tedavide ise vücut ağırlığının yüzde 10'unu vermek hayati önem taşıyor.
SESSİZ İLERLEYEN ÇAĞIN HASTALIĞI: KARACİĞER YAĞLANMASI
Dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı gün geçtikçe artan karaciğer yağlanması, modern çağın en sinsi hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, bu sinsi tehlikenin erken evrelerde tamamen sessiz kalabildiğini ve fark edilmeden ilerleyebileceğini belirtiyor.
TOPLUMDA HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BU HASTALIKLA YAŞIYOR
Hastalığın toplumdaki yaygınlığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Basit karaciğer yağlanması olanlarda genelde belirti yoktur ve çoğunlukla rutin testlerde tespit edilir. Ancak yağlanma ilerleyip iltihap ve sonrasında siroza yol açarsa kişide önce yorgunluk ve halsizlik, sağ karın bölgesinde dolgunluk hissi ardından da belirgin siroz bulguları kendini gösterir" diyerek sürecin ciddiyetini vurguluyor.
HAZIR GIDALAR VE HAREKETSİZ YAŞAM BAŞLICA SEBEP
Hastalığın artış trendini modern yaşam alışkanlıklarımıza bağlayan Prof. Dr. Yaprak, tetikleyici unsurları açıkça ortaya koyuyor. Yağlanmanın ardındaki temel etkenleri açıklarken, “İşlenmiş ve birçok katkı maddesini içeren hazır besinlerin, glukoz şurubunun, früktozun yaygın kullanımı, fastfood, hareketsizlik, obezite modern çağın hastalığı olan karaciğerde yağlanmayı da beraberinde getirdi" sözleriyle uyarılarda bulunuyor.
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İlk aşamalarda hastaların hiçbir şikayetle doktora başvurmadığını belirten Prof. Dr. Yaprak, "Basit yağlanma olan kişilerde genellikle belirgin bir şikayet yoktur ve genellikle de yalnızca rutin kan testleri veya tesadüfen yapılan ultrasonografi, MR ya da bazı cerrahi işlemler sırasında tespit edilir” diyerek check-up yaptırmanın önemini hatırlatıyor.