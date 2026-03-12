  1. Ekonomim
Modern tasarım, etkili performans: ŞOK’a Toz Torbasız Süpürge geldi | Son tarih 24 Mart

ŞOK, 24 Mart 2026 tarihine kadar geçerli kampanyasıyla toz torbasız süpürgeyi cazip fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Güçlü çekiş gücü, kolay temizlenebilir haznesi ve pratik kullanım avantajıyla öne çıkan bu süpürge, ev temizliğinde hem hijyen hem de zaman kazandırıyor. Modern temizlik çözümleri için ŞOK mağazalarında 24 Mart’a kadar sürecek fırsatı kaçırmayın.

RANGE FAKIR HAUSGERATE TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 3,999 TL

KİWİ ÇELİK SU ISITICI

Fiyat: 599 TL

OTO PASPAS 4 PARÇA

Fiyat: 499 TL

MOTOSİKLET BRANDASI

Fiyat: 349 TL

KARMEN SPESİYAL ÇİKOLATA 

Fiyat: 225 TL

ÜLKER CARAMIO MİNİ SÜTLÜ ÇİKOLATA 193,6 G

Fiyat: 165 TL

EBRU LİMON KOLONYASI BİDON 1 L

Fiyat: 97,50 TL

MARMARA ZEYTİN/İNCİR KOLONYASI 200 ML

Adet fiyatı: 85 TL

